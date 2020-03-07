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Головні новини футболу 6 березня: Шевченко оголосив список на Францію та Польщу, Ліверпуль втратив лідера на ЛЧ

07:00 1413 Читать на русском
Головні новини футболу 6 березня: Шевченко оголосив список на Францію та Польщу, Ліверпуль втратив лідера на ЛЧ
Збірна України зіграє з чемпіонами світу / УАФ

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 6 березня.

Україна

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив список гравців на найближчі матчі національної команди проти Франції та Польщі. Дебютний виклик отримав півзахисник Ференцвароша Ігор Харатін.

Екс-форвард Ворскли та Чорноморця Руслан Левіга отримав 4 роки ув'язнення за смертельну ДТП, у якій загинув Сергій Закарлюка.

Лідер Динамо Віктор Циганков не зіграє проти Олександрії. Вінгер не поїхав з командою на останній матч першого етапу УПЛ.

Наші за кордоном

Андрій Лунін контактував з босом Реала – голкіпер збірної України очікує вердикту Зідана щодо повернення в мадридський гранд улітку.

Андрій Ярмоленко не зіграє проти Арсенала. За словами Девіда Мойєса, українець близький до повернення на поле після важкої травми, але дербі змушений пропустити.

Василь Кравець допоміг Луго відібрати очки у лідера чемпіонату та став одним із найкращих гравців поєдинку.

Світ

Голкіпер Ліверпуля Аліссон пропустить матч проти Атлетіко у Лізі чемпіонів через травму.

72-річний Рой Ходжсон підписав новий контракт з Крістал Пелас до кінця сезону 2020/21.

"Футбол 24" традиційно виділив топ-5 матчів європейського вікенду.

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Кравець допоміг Луго відібрати очки у лідера – українець став одним із найкращих гравців матчу
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