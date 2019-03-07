Головні новини футболу 6 березня: Манчестер Юнайтед завдяки камбеку вийшов у 1/4 ЛЧ, Динамо прибуло на матч з Челсі

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 6 березня.

Ліга чемпіонів

Визначились вже 4 чвертьфіналісти Ліги чемпіонів 2018/19. До Аякса та Тоттенхема приєднались Манчестер Юнайтед та Порту.

МЮ в неймовірному поєдинку переміг ПСЖ з рахунком 3:1 та вийшов в 1/4 фіналу. Дубль оформив Ромелу Лукаку, а вирішальний гол вже у компенсований час провів Маркус Рашфорд. Арбітр призначив пенальті після використання VAR, а форвард МЮ реалізував свій шанс та вивів команду у чвертьфінал. Манчестер Юнайтед став першою командою в історії ЛЧ, яка зуміла пройти у наступний раунд після поразки в домашньому матчі з різницею у 2 м'ячі – відео голів та огляд матчу.

В іншому поєдинку Рома та Порту виявляли сильнішого аж у екстра-таймі. В основний час Порту переміг з рахунком 2:1, а в екстра-таймі португальці забили третій гол з пенальті та вийшли у чвертьфінал.

Челсі – Динамо

Динамо прибуло в Лондон на матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти Челсі. Олександр Хацкевич взяв на поєдинок 20-х футболістів. Як зазначив наставник киян на передматчевій прес-конференції, замість травмованого Франа Соля зіграє Назарій Русин.

Динамівці провели передматчеве тренування на полі стадіону Стемфорд Брідж. Поєдинок Челсі – Динамо розпочнеться 7 березня о 22:00. В української команди буде хороша підтримка – українські вболівальники викупили всі квитки на гостьовий сектор.

До слова, букмекери вважають Динамо аутсайдером цього матчу.

Інші головні події

Форвард Реала Вінісіус пропустить 2 місяці через травму, отриману в матчі проти Аякса. Також Флорентіно Перес, обурений кризою мадридців, розпочав пошуки нового тренера та вже запропонував Зінедіну Зідану повернутись у Реал.

Поєдинок Кубка України Шахтар – Динамо можуть перенести з 3 на 7 квітня.