Україна

У Шахтарі розповіли, чи збирається Роберто Де Дзербі йти з клубу. Педрінью зацікавив топ-клуб з Іспанії. Ворскла повідомила про відхід легіонера.

Срна намагається вивезти дітей з Академії Шахтаря – допомагають прем'єр та віце-прем'єр Хорватії. Динамо допомогло сім'ям футболістів виїхати з України.

Провідний жіночий клуб України віддав чотирьох футболісток у оренду до завершення війни. Окупанти обстріляли квартиру форварда Карпат.

Матчі

Манчестер Сіті легко виграв дербі. Пеп поставив МЮ на коліна, а де Брюйне та Марез оформили по дублю. Арсенал здолав Уотфорд у ефектній перестрілці та повернувся в зону Ліги чемпіонів.

Мілан виграв у Наполі матч за лідерство в Серії А, а героєм став Жиру. Барселона здолала Ельче й вийшла на третє місце Прімери, Атлетіко переграв міцний Бетіс і зрівнявся з каталонцями.

Підтримка з-за кордону

Реал Мадрид і Реал Сосьєдад підтримали Україну. Шевченко домовився, щоб українські діти тренувалися в академіях клубів АПЛ – залишився один крок. Футболіст із Казахстану став волонтером у Києві й збирає гроші для допомоги постраждалим. Славія зібрала чималу суму для України.