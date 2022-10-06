"Футбол 24" презентує дайджест топ-подій за 5 жовтня 2022 року. Україна претендує на ЧС-2030, Рух йде далі в юнацькій ЛЧ, Шахтар переживає подвійне фіаско на полі Реала.

Ліга чемпіонів

Реал обіграв Шахтар, завдавши команді Йовічевіча першої поразки в сезоні. 11 сейвів Трубіна, 47 ударів на двох за матч ЛЧ. Мудрик бере приклад з Вінісіуса, але не в тому, що треба. Лунін і шедевр Зубкова опинилися в тіні. Є й позитив. Шахтар зберіг 2 місце після перемоги Лейпцига над Селтіком, але далі "гірників" уже влаштує лише нічия головних суперників.

Челсі несподівано розгромив Мілан, Манчестер Сіті з дублем Холанда декласував Копенгаген, Борусія Д здолала Севілью. Бенфіка стримала ПСЖ у Лізі чемпіонів, попри шикарний гол Мессі, Ді Марія самотужки обіграв Маккабі для Ювентуса.

Україна

Реал познущався з беззубого Шахтаря в Юнацькій лізі УЄФА. Забиті 6 голів дозволили Мадриду стати лідером групи. Рух U-19 вийшов у фінал "альтернативного" плей-офф Юнацької ліги УЄФА – арбітр наскандалив в обидва боки.

Україна, Іспанія і Португалія офіційно подали заявку на проведення Мундіалю. Відомі перші деталі заявки на проведення ЧС-2030. Війна, великі відстані, роль України поряд з Іспанією та Португалією.

СК Дніпро-1 ризикує втратити капітана. Українцю пропонують шалену зарплатню в МЛС.

Наші за кордоном

Маліновський може спровокувати трансферну дуель Інтера та Ювентуса. Дешевий перехід або обмін на іншого футболіста у грі. Маліновський втратив 2 місце в рейтингу результативності дальніх ударів у топ-чемпіонатах, який очолює Мессі.

"Можливо, чули, як базікав з українцем": екс-капітан Арсенала 6 років ішов до визнання, яке Зінченко здобув за 3 тижні. До слова український універсал не тренувався з Арсеналом напередодні матчу Ліги Європи. Англійські журналісти вважають, що Зінченка бережуть на Ліверпуль.