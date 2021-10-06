Фінляндія – Україна

Фінляндія була змушена зробити дві зміни у складі на матч з Україною. Збірна України провела чергове тренування та зустрілася із дітьми, яким футболісти допомагають з лікуванням.

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