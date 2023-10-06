Антверпен – Шахтар

"Нехай буде 0:7 від Барси, але...": Шахтар уперше повторив подвиги Динамо, чим займається Срна, а хто – Левен матчу. Реакція на камбек Шахтаря в матчі Ліги чемпіонів.

Шахтар був аматорською командою, а став незрівнянним. Шок, лють через суддів і кара від "гірників" у бельгійських ЗМІ.

"Це найгірша команда ЛЧ": Шахтар продає нового Мудрика – Ракицький легенда, відмова від топ-трансферу, а фанати обурені.

Єврокубки

Зоря вимучила перемогу над Брейдабліком і вийшла на 2 місце групи Ліги конференцій – динамівець забив дебютний гол, божевілля Герреро. Найкращий тиждень України у євросезоні – обидві наші команди, що залишилися, виграли свої матчі.

Ліга Європи: екс-зірка Динамо рятує лідерство у групі смерті, Де Дзербі на дні, Вест Хем знову переміг. Рома розгромила Серветт, Славія витерла ноги об Шериф з Ковалем, Байєр вистояв з Мольде. Ліверпуль переміг Уніон у битві братів, Таловєров став найкращим у матчі ЛАСКа, кривдник Дніпра-1 зберігає лідерство.

Ліга конференцій: Гент очолив групу Зорі, кривдник Динамо сенсаційно програв, невдача Михайліченка з аутсайдером. Команда українця отримала 1:7, Фред віддав асист, Астон Вілла вирвала перемогу в доданий час.

Інші головні події

Роберт Лєвандовскі не зіграє з Шахтарем і пропустить Ель Класіко – шокуючий вердикт для поляка, який травмувався у матчі проти Порту.

Інтер Маямі без Мессі зазнав чергового фіаско в МЛС – Кривцов знову став одним з найкращих.

Даріо Срна прокоментував чутки про запрошення в Шахтар екс-тренера Марселя.

Україна – Італія: визначилась арена, яка прийме вирішальний матч відбору до Євро-2024.