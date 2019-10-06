Головні новини футболу 5 жовтня: Десна повернулася на 2 місце УПЛ, Ліверпуль і Реал відірвалися на чолі топ-чемпіонатів

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 5 жовтня.

Україна

Десна на останніх хвилинах дотиснула Олімпік і вийшла на другу сходинку УПЛ. Обійти в турнірній таблиці Динамо чернігівцям допоміг гол Дениса Фаворова перед фінальним свистком. Кияни водночас повідомили термін реабілітації Бурди після операції та дату повернення з лазарету Бойка.

В іншому матчі ігрового дня Львів у меншості відібрав очки в Зорі. До слова, "містяни" опинилися в меншості після дивного вилучення Педро за непристойний жест. Ворскла у компенсований час вирвала нічию в матчі проти Маріуполя – рятівний гол полтавцям вдалося забити на 90+2-й хвилині.

Європа

Ліверпуль продовжив ідеальну ходу по чемпіонату Англії, вирвавши важку перемогу над Лестером. Мерсисайдці відірвалися від конкурентів на 8 очок і повторили власне досягнення 34-річної давнини. Сенсація дня – знищення Тоттенхема від Брайтона. "Шпори" пропустили три "сухі" голи, а Льоріс припустився жахливої помилки, яка коштувала йому травми.

Реал яскраво перестріляв Гранаду в матчі лідерів Прімери та оформив гандикап у 4 пункти на вершині таблиці. Азар забив дебютний гол в офіційних матчах, Модріч створив шедевр, а Бензема традиційно був суперкорисним на полі.

У Бундеслізі був день сенсацій: Баварія поступилася Хоффенхайму, Шальке та Борусія Д втратили перемоги на останніх секундах, а РБ Лейпциг не зумів обіграти Байєр.

Мілан з величезними труднощами здолав Дженоа. При цьому з'являються чутки, що Гаттузо може знову очолити "россонері" – наставник повернеться в клуб за однієї умови.

Наші за кордоном

Андрій Ярмоленко знову вийшов у стартовому складі Вест Хема на матч АПЛ. На жаль, продовжити свою гольову серію проти Крістал Пелас він не зумів, але віддав передгольовий пас, створив найкращий момент і отримав чудову пресу.