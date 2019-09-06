Головні новини футболу 5 вересня: збірна України прибула до Литви, феєричний старт туру кваліфікації до Євро-2020

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 5 вересня.

Литва – Україна

Збірна України прибула до Вільнюса на матч відбору до чемпіонату Європи-2020 проти команди Литви. "Синьо-жовті" втратили Шведа перед матчем із литовцями.

За словами Андрія Шевченка, Ярмоленко готовий відіграти повний матч, а Євген Коноплянка дебютував за Шахтар із нічиєї проти Колоса в спарингу.

Екс-керманич Зорі Юрій Вернидуб поділився очікуваннями від поєдинку збірних Литви та України.

Кваліфікація до Євро-2020

Тим часом Італія у більшості дотиснула збірну Вірменії у відборі до Євро-2020 – відео голів і огляд поєдинку.

Натомість Іспанія ледве не втратила перемогу над Румунією, а Ірландія вирвала нічию у двобої зі Швейцарією.

Битва "динамівців", дуель суперників України та нова серія великого протистояння – головні фішки 5-го туру євровідбору.

Інші топ-події

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Полтавська Ворскла підсилилась вихованцем Барселони, який грав у дублі Ліверпуля, а київське Динамо оголосило заявку на груповий етап Ліги Європи.