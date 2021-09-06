Головні новини футболу 5 вересня: збірна Італії встановила новий рекорд світу, скандал у матчі Аргентини та Бразилії
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за неділю, 5 вересня.
Збірна України
Найпровальніший старт збірної України за 25 років: коли було гірше і чим усе закінчувалося?
Україна – Франція: Маліновський та Зінченко втрачають статус – новий вожак збірної, Петраков перед серйозним вибором
Мордування "Ле Бльо" на радість трибунам Олімпійського. Французькі ЗМІ – про маленьку команду та перлину збірної України
"Свисти, Славку!": Україна на порозі божевільного досягнення – проблеми Зінченка і сумний вердикт для Шеви після Франції
Тотальна ротація у збірній України після Франції – Петраков відпустив Маліновського та лідерів Динамо і Шахтаря. Згодом розташування команди покинув ще й Віталій Миколенко.
УАФ оприлюднила свою версію, чому не вдалося продовжити контракт Андрія Шевченка.
ЧС-2022, відбір
Збірна Англії під кінець матчу зламала опір Андорри і довела матч до розгрому. Польща познущалася із Сан-Маріно, забивши супернику 7 м'ячів.
Німеччина відібрала лідерство у Вірменії, принизивши суперника з тенісним рахунком 6:0. Іспанія забила Грузії чотири м'ячі без відповіді, а Бельгія розгромила Чехію в сотому матчі Ромелу Лукаку.
Гарет Бейл хет-триком організував дивовижну перемогу Уельсу над Білоруссю, матч відбувся в Росії.
Інші топ-новини
Поліція та чиновники зірвали матч Аргентини та Бразилії. Чотирьох партнерів Мессі хотіли арештувати прямо на футбольному полі.
Динамо не відпустить Владислава Кулача в інший клуб – форварду зробили операцію.
Трансфер Неймара обійшовся ПСЖ у півмільярда євро – шокуючі цифри найдорожчого переходу в історії