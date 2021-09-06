"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за неділю, 5 вересня.

Збірна України

Найпровальніший старт збірної України за 25 років: коли було гірше і чим усе закінчувалося?

Україна – Франція: Маліновський та Зінченко втрачають статус – новий вожак збірної, Петраков перед серйозним вибором

Мордування "Ле Бльо" на радість трибунам Олімпійського. Французькі ЗМІ – про маленьку команду та перлину збірної України

"Свисти, Славку!": Україна на порозі божевільного досягнення – проблеми Зінченка і сумний вердикт для Шеви після Франції

Тотальна ротація у збірній України після Франції – Петраков відпустив Маліновського та лідерів Динамо і Шахтаря. Згодом розташування команди покинув ще й Віталій Миколенко.

УАФ оприлюднила свою версію, чому не вдалося продовжити контракт Андрія Шевченка.

ЧС-2022, відбір

Збірна Англії під кінець матчу зламала опір Андорри і довела матч до розгрому. Польща познущалася із Сан-Маріно, забивши супернику 7 м'ячів.

Німеччина відібрала лідерство у Вірменії, принизивши суперника з тенісним рахунком 6:0. Іспанія забила Грузії чотири м'ячі без відповіді, а Бельгія розгромила Чехію в сотому матчі Ромелу Лукаку.

Гарет Бейл хет-триком організував дивовижну перемогу Уельсу над Білоруссю, матч відбувся в Росії.

Інші топ-новини

Поліція та чиновники зірвали матч Аргентини та Бразилії. Чотирьох партнерів Мессі хотіли арештувати прямо на футбольному полі.

Динамо не відпустить Владислава Кулача в інший клуб – форварду зробили операцію.

Трансфер Неймара обійшовся ПСЖ у півмільярда євро – шокуючі цифри найдорожчого переходу в історії