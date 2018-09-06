Головні новини футболу 5 вересня: Україна прибула до Чехії на матч Ліги націй, Маліновський – найкращий у Бельгії

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 5 вересня.

Збірна України

У середу збірна України прибула до Чехії на матч Ліги націй. Головний тренер "синьо-жовтих" розповів про підготовку до поєдинку – передматчева прес-конференція Андрія Шевченка.

Воротар національної команди Денис Бойко, який пропустив вечірнє тренування збірної України заявив, що очікує непростий матч, силовий футбол з великою кількістю боротьби. Хавбек Руслан Маліновський вважає, що команда має боржок перед вболівальниками.

Форвард Євген Селезньов ризикував пропустити матч через протерміновану візу. Також стало відомо, що Шевченко відпустив Шепелєва у молодіжну збірну України.

Збірна Чехії

Керманич чеської збірної розповів, що потрібно для перемоги – передматчева прес-конференція Карела Яроліма. Збірна Чехії переживає зміну поколінь – знайомство із першим опонентом у Лізі націй української збірної.

Оборонець Теодор Селассі пообіцяв із усією серйозністю виступати в Лізі націй. Чехія може стати прикладом для України – у місцевому футболі революція.

Інші топ-події

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