Іспанія – Україна

Збірна України завершує підготовку до другого матчу Ліги націй – сьогодні "синьо-жовті" зустрінуться з Іспанією. Андрій Шевченко поділився своїми очікуваннями від поєдинку, а Луїс Енріке вирішив не розкривати всіх козирів.

"Ця команда має велику проблему": чого бояться іспанці перед матчем з Україною – несподіваний прогноз і роль Шевченка. "Україна – сильніша, ніж здається", – Marca застерігає збірну Іспанії перед двобоєм Ліги націй.

Ми підготували прогноз на матч Ліги націй і розповіли, де дивитись зустріч. "Кому потрібен Мессі, коли у нас є Зінченко?": фанати Манчестер Сіті в захваті від українця та критикують Гвардіолу.

Європа

У рамках Ліги націй Франція здолала Швецію ефектним голом Мбаппе, а Англія драматично дотиснула Ісландію. Португалія без Роналду розгромила Хорватію – конкурент Зінченка шедевральним голом розпочав побиття. Жерсон Родрігес голом вирвав перемогу для Люксембургу.

Вулверхемптон побив клубний рекорд, підписавши юного форварда Порту. Вест Хем продав конкурента Ярмоленка за 18 млн фунтів. Зідан налаштований продовжити розпродаж Реала – в зоні ризику ще чотири гравці.

Ліонель Мессі приєднається до тренувань Барселони – відома дата повернення аргентинця. Рональд Куман відсторонив Суареса та Відаля від командних тренувань, а Мемфіс Депай близький до переходу в каталонський клуб.

Україна та українці

Динамо мінімально обіграло Колос в контрольному матчі. Артем Кравець відзначився дебютним голом після повернення, а Микита Бурда отримав серйозну травму. Динамо може втратити захисника на півроку – ЗМІ повідомляє про важкий діагноз. Шахтар несподівано програв Олімпіку в товариському матчі – "гірники" пропустили 2 м'ячі ще до перерви.

Роман Григорчук офіційно очолив Шахтар Солігорськ, де раніше працював Юрій Вернидуб. Орест Кузик перейшов у іноземний чемпіонат.

Стартували нижчі дивізіони чемпіонату України. У Першій лізі Кремінь сенсаційно обіграв Волинь у матчі з трьома вилученнями, а Металіст 1925 не дотиснув тернопільську Ниву. У Другій лізі Метал знищив Дніпро Черкаси, Реал Фарма поступився Кривбасу, МФК Металург розгромив Нікополь.