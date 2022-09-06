Україна

Збірна України оголосила заявку на матчі Ліги націй – Петраков викликав лише двох нападників. УАФ заборонили обирати президента – Печерський районний суд задовольнив позов легенди одеського футболу.

Металіст впевнено переміг Олександрію, граючи у меншості з 35-ї хвилини. Минай розписав нічию з Колосом у матчі з двома пенальті.

Ліга чемпіонів

Шахтар сьогодні проведе перший матч у Лізі чемпіонів. "Гірники" зустрічаються з РБ Лейпциг. Анонс поєдинку незабаром з'явиться на сайті. Явним фаворитом вважаються німці. Дізнавайтеся, де дивитися матч ЛЧ.

Ігор Йовічевіч обіцяє бойовий матч. Наставник Лейпцига виділив козирі Шахтаря. Степаненко похвалив суперника й розповів про дух українців. Голкіпер РБ висловився про війну в Україні та план на Шахтар.

Маліновський

Руслан Маліновський повернувся в стартовий склад Аталанти. Українець допоміг бергамаскам переграти команду Берлусконі. Аталанта очолила Серію А, а Маліновський розкрився у новій ролі та крутим пасом дав переможний імпульс. Маліновському вже пізно в АПЛ: чому українець залишився в Аталанті і що буде далі?