Головні новини футболу 5 вересня: капітан Динамо переїхав у Європу, втрата збірної України
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 5 вересня.
Трансфери
Сидорчук офіційно перейшов з Динамо до аутсайдера чемпіонату Бельгії. Сергій зворушливо попрощався з клубом після 11 років виступів. Динамо обрало нового капітана.
Динамо близьке до втрати другого суперветерана. Шахтар офіційно роздав 3 гравців іншим клубам УПЛ. Екс-вінгер молодіжної збірної України офіційно працевлаштувався у Європі.
Україна
Збірна України зазнала серйозної втрати на матчі з Англією та Італією. Ребров поповнив штаб національної збірної тренером Динамо.
УАФ підробила підпис Колліни у документі на велику суму. Українських арбітрів викликають у поліцію для розслідування кримінального провадження.
Шахтар оголосив заявку на Лігу чемпіонів 2023/24. Рух отримав суперника у Юнацькій лізі УЄФА 2023/24.
Світ
Мбаппе не зрадив мрії грати за Реал – з'явилися шокуючі подробиці повернення француза у склад ПСЖ. "Був свідомий намір зробити Мессі чемпіоном світу": ван Гал шокував заявою про фальсифікацію ЧС-2022. Зірку Манчестер Юнайтед викинули зі збірної.