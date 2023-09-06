Трансфери

Сидорчук офіційно перейшов з Динамо до аутсайдера чемпіонату Бельгії. Сергій зворушливо попрощався з клубом після 11 років виступів. Динамо обрало нового капітана.

Динамо близьке до втрати другого суперветерана. Шахтар офіційно роздав 3 гравців іншим клубам УПЛ. Екс-вінгер молодіжної збірної України офіційно працевлаштувався у Європі.

Україна

Збірна України зазнала серйозної втрати на матчі з Англією та Італією. Ребров поповнив штаб національної збірної тренером Динамо.

УАФ підробила підпис Колліни у документі на велику суму. Українських арбітрів викликають у поліцію для розслідування кримінального провадження.

Шахтар оголосив заявку на Лігу чемпіонів 2023/24. Рух отримав суперника у Юнацькій лізі УЄФА 2023/24.

Світ

Мбаппе не зрадив мрії грати за Реал – з'явилися шокуючі подробиці повернення француза у склад ПСЖ. "Був свідомий намір зробити Мессі чемпіоном світу": ван Гал шокував заявою про фальсифікацію ЧС-2022. Зірку Манчестер Юнайтед викинули зі збірної.