Єврокубки

Андрія Ярмоленка не буде у фіналі Ліги Європи. Вест Хем українця повторно програв Айнтрахту перед фантастичними німецькими фанами. Девід Мойєс злетів з котушок – тренер лондонців напав на дівчину, яка подає м'ячі. Франкфурт у фіналі зіграє проти Рейнджерс. Шотландці взяли реванш у РБ Лейпциг. Визначилися фіналісти Ліги націй: Рома обіграла Лестер, а Фейєнорд пройшов Марсель. Олександр Зінченко потрапив у символічну збірну 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Україна

УПЛ може втратити двох представників – у зоні ризику головні жертви російських окупантів. А також УПЛ можуть поповнити одразу чотири клуби Першої ліги.

Збірна України отримала солідне поповнення – до табору "синьо-жовтих" приєднались гравці Динамо і Артем Довбик. Михайло Мудрик допоможе збірній України попри травму.

Даріо Срна красиво заткнув рота усім, хто виступає проти бану для російських спортсменів. "Раніше кумирами були Мессі та Роналду, зараз – ЗСУ і "Азов": хав Чорноморця втратив дім у Маріуполі, його брат на війні.

Інші новини

Андрій Шевченко не стане президентом клубу з Італії. Бетао оголосив про завершення кар'єри. Чилі хоче отримати пряму путівку на ЧС-2022 через махінації суперника.