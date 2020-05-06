Головні новини футболу 5 травня: УПЛ обирає варіант відновлення сезону, Європа дозволила тренування, ФІФА вводить зміни

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 5 травня.

Україна

Андрій Павелко розповів про домовленість з Міністерством спорту щодо реанімування сезону. Натомість Україна офіційно завершила сезон на дитячо-юнацькому рівні.

Зоря не підтримала ініціативу Шахтаря та Динамо дограти першість в одному місті. У Карпатах вважають Львів найоптимальнішим варіантом для завершення сезону УПЛ.

Три стадіони, фінальна пулька і матчі з глядачами – Стороженко запропонував дограти Першу лігу в Харкові.

Європа

Німецька Бундесліга може відновитися наступного тижня. Тим часом у Борусії М виявлені 2 випадки коронавірусу.

Іспанська Барселона повертається до тренувань – всю команду перевірять на COVID-19. Ла Ліга відреагувала на побоювання щодо відновлення чемпіонату.

Натомість лікарі клубів АПЛ занепокоєні планами щодо відновлення сезону 2019/20.

Інші топ-події

ФІФА відмовилася від ідеї скоротити тривалість матчів – у футболі введуть іншу революційну зміну. Зате УЄФА розпочав прийом заявок на повернення квитків.

Хавбек Динамо-Брест Олександр Нойок та ще один сенсаційний українець потрапили до десятки найкращих гравців 7 туру чемпіонату Білорусі. Оборонець польського Леха Володимир Костевич висловився щодо зміни громадянства.

Луїс Суарес готовий до повернення в загальну групу Барселони – форвард не грав з початку року. Бразилець Вілліан обрав несподіваний варіант продовження кар'єри.