Головні новини футболу 5 травня: Шевченко визначився з подальшою кар'єрою, новий контракт для Мессі

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 5 травня.

Україна

Андрій Шевченко визначився з подальшою кар'єрою. Фахівець залишиться тренером збірної України, підписавши новий контракт на 2,5 року. Пролонгування договору відбудеться в неділю на Конгресі УАФ.

Динамо має тільки двох кандидатів на заміну Олексію Михайличенку. Юрій Сьомін пообіцяв розглянути пропозицію, якщо кияни звернуться до нього. А Сергій Ребров цікавить не лише Динамо, а й клуби з Англії. Столичний клуб отримав нового офіційного спонсора – ним став відомий в Україні бренд.

Клуби Першої ліги вирішили дограти сезон – попереднє рішення скасували, до регламенту внесли правки. Також другий дивізіон прийняв рішення збільшити кількість команд у сезоні 2020/21.

Європа

АПЛ офіційно оголосила календар стартових турів після відновлення сезону: відома дата матчу Манчестер Сіті – Ліверпуль. Юрген Клопп після втрати Тімо Вернера готує інший трансфер на 50 мільйонів – на радарі зірковий підопічний Фонсеки.

Реал не зміг домовитись щодо трансферу Кая Хаверца – мадридці пропонували божевільну суму. Королівський клуб прагне позбутися трьох зірок – вони приносять майже 60 мільйонів втрат щороку.

Барселона вигадала хитру схему задля придбання Лаутаро Мартінеса. Щоправда, каталонці не отримають додаткових грошей на трансфери. Барселона оголосила характер травми Мессі – відомий термін відновлення аргентинця. "Блаугранас" готують для Ліонеля новий контракт – аргентинець висуне свою умову.

Інші новини

Руслан Маліновський зазнав пошкодження. Олександр Зінченко розповів про досвід гри в Манчестер Сіті у центрі поля – Гвардіолу не вразило. Сергій Ребров та інші українці на шляху до чемпіонства, Хаверц спробує зупинити Баварію: ми підготували анонс європейського вікенду.

Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером – португалець повторив досягнення двох знаменитих спортсменів. Виклик зірці Динамо: 21-річний форвард забив 3 нереальні голи з центра поля – відео шедеврів підірвали мережу.