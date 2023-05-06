Україна

Сергій Ребров отримав новий варіант працевлаштування – багаторічний учасник Ліги чемпіонів, який переживає велику кризу. Щоправда, пізніше з'явилася інформація, що тренер не зацікавлений у такій співпраці.

СК Дніпро-1 виплатив гравцям 2-місячну зарплатню після підозрілого матчу з Металістом, за який вже взялася УАФ.

Мірча Луческу може покинути Динамо влітку. Рішення ухвалить сам тренер – все залежить від його здоров'я та відновлення після операції.

Шахтар оголосив про сенсаційне повернення хавбека, який допоможе Україні на Євро-2023. Дмитро Криськів напрочуд швидко залікував серйозну травму і готовий повернутися на поле.

Нестримний українець забив у третьому матчі поспіль і бореться за "золотий бутс" за кордоном.

Олександр Зінченко з казковим рейтингом потрапив до символічної збірної сезону АПЛ

Трансфери

Півзахисник Динамо Віталій Буяльський зацікавив 16-разового чемпіона Туреччини.

Шахтар викупить екс-гравця Динамо за чималі гроші – угода вже може бути закрита.

Євген Коноплянка може змінити клуб. За словами екс-лідера збірної України, Краковія поки не пропонувала йому продовжити контракт. Чинна угода вінгера завершується вже 30 червня.

Арсенал визначив трансферний бюджет на літо. Мікель Артета вибрав головну ціль для побудови чемпіонського складу.

Ліонель Мессі може стати одноклубником Мудрика – власник Челсі хоче реабілітуватись за цілковитий провал у сезоні 2022/23.

Інші головні події

Гравця з Серії А визнано винним у справі про договірні матчі. Футболіста засудили на п'ять років в'язниці через співпрацю з мафією.

Зінченку намалювали захмарні цифри, Зідана сватають до Маліновського, а Гвардіола заважає Холанду.

Чемпіонство Наполі завершилось трагедією. Вболівальник був убитий під час святкування, ще троє поранені.