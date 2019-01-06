Головні новини футболу 5 січня: Селезньов прибув у Малагу, Фабрегас попрощався з Челсі, МЮ вп'яте переміг з Сульшером

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 5 січня.

Українці за кордоном

Євген Селезньов близький до трансферу в Малагу. Форвард вже прилетів у Іспанію – в аеропорту його зустрічали журналісти та вболівальники. Селезньов розповів, чому вирішив погодитися на цей перехід, а його екс-партнер Роман Зозуля описав Євгена для іспанців.

Серед українських гравців, які залишилися в Туреччині, найбільше в ціні втратив Артем Кравець. Олександр Кучер і Олександр Гладкий також подешевшали. Натомість Роман Безус у Бельгії невдовзі може змінити команду – Сент-Трюйден планує обміняти його на двох гравців Антверпена.

Англія

У Кубку Англії відбулася частина матчів на стадії 1/32 фіналу. Манчестер Юнайтед обіграв Редінг – 5-та поспіль перемога під керівництвом Уле-Гуннара Сульшера. Норвезький тренер, до речі, потрапив у кумедну ситуацію, коли Алексіс Санчес помилково сів на його місце. В іншому матчі Вест Хем травмованого Андрія Ярмоленка пройшов Бірмінгем.

Арсенал розгромив Блекпул, а Челсі здолав Ноттінгем Форест. Матч "пенсіонерів" запам'ятався курйозним промахом Морати, який згодом виправився дублем. Фабрегас провів останній матч за Челсі – іспанець за крок від переходу в Монако. Прощання іспанця з вболівальниками було емоційним.

Іспанія

У Прімері відбулися чергові поєдинки 18-го туру. Райо Вальєкано переміг Вальядолід у матчі з найшвидшим голом та найпізнішим незабитим пенальті цього чемпіонату. Алавес вдома обіграв Валенсію та повернувся в топ-4. Уеска завдала Бетісу сенсаційної поразки – для арагонців, які йдуть на останньому місці Ла Ліги, це лише друга перемога.

Флорентіно Перес розкритикував Реал після невдачі з Вільяреалом – бос мадридців назвав винних та побоюється втрати шансів на титул. У Барселони теж не все спокійно. Мати Адріена Рабйо воює з ПСЖ та нахабно шантажує каталонський клуб.