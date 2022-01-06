Лунін і Реал

Андрій провів перший матч в сезоні. Український голкіпер помстився своїм кривдникам і допоміг Реалу пройти далі в Кубку Іспанії. Лунін кілька разів врятував Мадрид, але підводила гра ногами. "Вершкові" виглядали слабко, однак удача заступилася за команду Анчелотті.

Наші за кордоном

Андрій Шевченко здав негативний тест напередодні матчу Дженоа в Серії А і зможе керувати командою проти Сассуоло. Клуб українського фахівця підсилився захисником з АПЛ. Польський футбольний союз відреагував на чутки про призначення Шевченка в збірну.

Роман Яремчук здав позитивний тест на коронавірус. Віталій Миколенко отримав від АПЛ символічну відзнаку ще до дебюту за Евертон. Славія оголосила про перехід вже другого українця. Руслан Маліновський сьогодні не зіграє – суперники не приїдуть на матч через коронавірус.

Світ

Хаос Кубка Африки 2021: Ліверпуль грабують, а золотий фонд УПЛ і багатомільйонних суперзірок не пускають.

Рангнік втратив авторитет у Манчестер Юнайтед – 11 гравців хочуть піти, команда обрала нового тренера. Інтер уклав контракт з топ-голкіпером. Мессі подолав COVID-19 та може підсилити ПСЖ перед грою з Ліоном.

Челсі впевнено здолав Тоттенхем в першому матчі 1/2 Кубка ліги – Конте не знайшов ключів до воріт своєї екс-команди. Обидва півфінали Кубка ліги між Арсеналом і Ліверпулем офіційно перенесені.