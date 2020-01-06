Головні новини футболу 5 січня: Гармаш перейшов у Різеспор, несподівані результати Кубка Англії

Денис Гармаш та Вадим Шаблій / Фото з відкритих джерел

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 5 січня.

Україна

Лідер Динамо Денис Гармаш продовжить кар'єру в чемпіонаті Туреччини. Агент гравця пояснив причини оренди 29-річного хавбека.

Кияни розпочали пошук підсилення у топ-чемпіонатах, на радари "біло-синіх" потрапив форвард Роми.

Усі новини дня були зосереджені навколо київського клубу. За інформацією ЗМІ, молодий форвард Динамо Георгій Цітаішвілі найближчим часом змінить команду.

Європа

Відбулись матчі Кубка Англії, в яких брали участь Челсі, Тоттенхем, Крістал Пелас та інші представники АПЛ.

Ліверпуль у надпринциповому дербі зумів обіграти Евертон. Вашій увазі відео шедевральго гола мерсисайдців.

Марадона потрапив у скандал з відомим брендом одягу, справа дійшла до суду.

Українці за кордоном

Гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко розпалив справжню ворожнечу в мережі своїм голом у матчі проти Порт Вейла.

Футбол 24 зібрав для Вас реакцію іноземних ЗМІ щодо гри Зінченка в останньому матчі Кубка Англії.

Андрій Ярмоленко не зміг допомогти Вест Хему у матчі проти Гіллінгема. Лондонці перемогли, а конкурент Андрія був замінений вже у першому таймі.