Україна

Динамо оприлюднило плани на січень. Кияни проведуть два збори за кордоном та зіграють кілька товариських матчів – відомі перші суперники. Також Динамо залишилося без тренера, який вирішив розірвати контракт з "біло-синіми" у зв'язку з сімейними обставинами.

Своїх суперників на першому зимовому зборі назвав і Шахтар, який вже за кілька днів вирушить у Туреччину.

Артем Кравець забив переможний гол у ворота Галатасарая, який є одним із лідерів чемпіонату Туреччини.

Україна втрачає найколоритніший футбольний клуб, або Що для команди добре, те для видовища – смерть.

Трансфери

Мохамед Кадірі офіційно повертається в Динамо. Російський Арсенал підтвердив достроковий розрив орендної угоди та пояснив причини такого рішення.

Конфлікт Рамос-Реал: капітану мадридців підшукали заміну і новий клуб – фани визначились, а Ліонель Мессі потрапив під гарячу руку.

Олександр Зінченко отримав казковий подарунок, який може перевернути історію з Ман Сіті.

Світ

АПЛ зафіксувала рекордну кількість хворих на коронавірус. Щоправда, наразі це не є причиною для зупинки змагань.

Помер легенда Манчестер Сіті, який ставав чемпіоном Англії та бронзовим призером першості Європи.

Тоттенхем став першим фіналістом Кубка англійської ліги завдяки перемозі над Брентфордом. Іншого учасника фіналу в середу визначать Манчестер Сіті та Ман Юнайтед.

"Футбол 24" підготував анонс європейського мідвіку.