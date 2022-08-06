Зінченко віддав асист за Арсенал в матчі АПЛ / Getty Images

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Олександр Зінченко віддав дебютний асист за Арсенал в офіційному матчі. "Каноніри" стартували з перемоги в новому сезоні АПЛ.

Баварія розбила Айнтрахт у першому турі Бундесліги – Мане знову забив, парад курйозів і 5:0 ще до перерви.

Українець забив дебютний гол у Бельгії, а екс-зірка Шахтаря відзначився результативним ударом у Франції.

Україна

Шахтар оголосив про трансфер Олександра Зубкова, який повернувся в Україну з Ференцвароша та підписав контракт на 5 років. Також "гірники" відпустили Марлона в амбітний клуб Серії А. Іноземців у команді Йовічевіча стало ще менше.

Динамо втратило чергового легіонера, який продовжить кар'єру у Бразилії. Також кияни не зможуть розраховувати на Владислава Супрягу, який через операцію вибув на кілька місяців.

Таблиця коефіцієнтів: Україна бере максимум, кидає виклик лідерам, але втрачає позицію через феноменального конкурента.

Світ

Фенербахче – Динамо: УЄФА офіційно покарав турецький клуб за скандування фанатами пісень про Путіна на матчі ЛЧ.

Барселона під овації представила Лєвандовскі на Камп Ноу – поляк показав фрістайл рівня Роналдінью.

Челсі офіційно оголосив про коштовний трансфер Кукурельї, висміявши Брайтон. На іспанця претендував Манчестер Сіті, але лівий оборонець перебрався в Лондон.

Рома підписала Вейналдума з ПСЖ. Чергове топ-підсилення команди Жозе Моурінью.