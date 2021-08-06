Трансфери

Ліонель Мессі покинув Барселону на правах вільного агента. Клуб оголосив про відхід легенди через неможливість зареєструвати новий контракт у Ла Лізі. Аргентинець, який всю кар'єру провів у Барсі та виграв 35 трофеїв, продовжить кар'єру в іншому місці. Ця новина стала несподіваною навіть для самого футболіста.

Манчестер Сіті офіційно оголосив про перехід Гріліша за рекордні гроші. Хавбек Астон Вілли та збірної Англії обійшовся "містянам" у 100 млн фунтів – найдорожче придбання в історії АПЛ.

Ромелу Лукаку готовий повернутися в Челсі та вже повідомив про це босам міланського Інтера.

Єврокубки

Колос стартував у Лізі конференцій з нічиєї. Підопічні Руслана Костишина на домашній арені розійшлися миром з Шахтарем із Караганди.

В інших поєдинках Ліги конференцій потенційні суперники Колоса теж зіграли внічию, а українські футболісти за кордоном не змогли похизуватися вдалими показниками.

У Лізі Європи Галатасарай врятував нічию, Селтік здобув важливу перемогу – всі результати 3-го раунду кваліфікації.

Інші головні події

Євген Красніков став віце-президентом Металіста після обрання Олександра Ярославського очільником клубу.

Шахтар втратив лідера команди на матч-відповідь ЛЧ проти Генка.

Син Міхаеля Баллака трагічно загинув у Португалії внаслідок аварії на квадроциклі. Йому було лише 18 років.