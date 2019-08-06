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Головні новини футболу 5 серпня: Динамо прибуло в Брюгге та дізналось потенційного суперника в ЛЧ, рекордний трансфер МЮ

07:00 581 Читать на русском
Головні новини футболу 5 серпня: Динамо прибуло в Брюгге та дізналось потенційного суперника в ЛЧ, рекордний трансфер МЮ
Брюгге – Динамо: кияни прибули на матч Ліги чемпіонів / ФК Динамо

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 5 серпня.

Брюгге – Динамо

Динамо прибуло в Бельгію на перший поєдинок 3-го кваліфікаційного раунду ЛЧ 2019/20 проти Брюгге. Олександр Хацкевич взяв на матч 22-х виконавців – деякі гравці залишились у Києві, зате у складі є всі літні новачки.

Наставник Динамо на традиційній передматчевій прес-конференції розповів про останні новини з табору команди, яка провела тренування на полі стадіону Ян Брейдель.

Захисник збірної України Едуард Соболь потрапив у заявку Брюгге та готовий зіграти проти "біло-синіх".

До слова, Брюгге перед матчем з киянами серйозно підсилився, підписавши голкіпера Ліверпуля. Зазначимо, що букмекери вважають Динамо аутсайдером матчу, який розпочнеться 6 серпня о 21:30.

Єврокубки

Динамо дізналося потенційного суперника в раунді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Щоправда, киянам потрібно спочатку пройти Брюгге. Своїх імовірних опонентів отримали й інші українці – всі результати жеребкування заключного раунду кваліфікації ЛЧ.

Зоря та Маріуполь дізналися потенційних опонентів у Лізі Європи – українським командам буде вкрай складно. Вашій увазі всі результати жеребкування раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи.

Інші головні події

Харрі Магуайр став гравцем Манчестер Юнайтед. Захисник обійшовся "червоним дияволам" у 80 млн фунтів – це найдорожчий трансфер в історії футболу серед представників лінії оборони. З цієї нагоди "Футбол 24" підготував топ-10 найдорожчих переходів захисників.

До слова, екс-капітан Челсі також знайшов новий клуб.

Барселона ризикує втратити 80 млн євро через незаконні, на думку Атлетіко, перемовини з Антуаном Грізманном. Це ще не всі прикрості для "синьо-гранатових" – Ліонель Мессі отримав травму та не поїхав з командою в турне у США.

Двоє українців опинились у символічній збірній туру в Бельгії, а УАФ офіційно дискваліфікувала декількох арбітрів та гравця за участь у договірних матчах.

blog_ava
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:
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21:30
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