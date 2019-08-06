Головні новини футболу 5 серпня: Динамо прибуло в Брюгге та дізналось потенційного суперника в ЛЧ, рекордний трансфер МЮ

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 5 серпня.

Брюгге – Динамо

Динамо прибуло в Бельгію на перший поєдинок 3-го кваліфікаційного раунду ЛЧ 2019/20 проти Брюгге. Олександр Хацкевич взяв на матч 22-х виконавців – деякі гравці залишились у Києві, зате у складі є всі літні новачки.

Наставник Динамо на традиційній передматчевій прес-конференції розповів про останні новини з табору команди, яка провела тренування на полі стадіону Ян Брейдель.

Захисник збірної України Едуард Соболь потрапив у заявку Брюгге та готовий зіграти проти "біло-синіх".

До слова, Брюгге перед матчем з киянами серйозно підсилився, підписавши голкіпера Ліверпуля. Зазначимо, що букмекери вважають Динамо аутсайдером матчу, який розпочнеться 6 серпня о 21:30.

Єврокубки

Динамо дізналося потенційного суперника в раунді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Щоправда, киянам потрібно спочатку пройти Брюгге. Своїх імовірних опонентів отримали й інші українці – всі результати жеребкування заключного раунду кваліфікації ЛЧ.

Зоря та Маріуполь дізналися потенційних опонентів у Лізі Європи – українським командам буде вкрай складно. Вашій увазі всі результати жеребкування раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи.

Інші головні події

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До слова, екс-капітан Челсі також знайшов новий клуб.

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