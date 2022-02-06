Україна і наші за кордоном

Владислав Калітвінцев отримав дозвіл грати за Олександрію – офіційне рішення УАФ.

Шахтар оголосив суперників на другому зборі в Туреччині. Влітку "гірники" можуть втратити форварда – Данило Сікан хоче просити повноцінного трансферу.

Луческу більше не вірить у Попова: драма українця на фоні інтересу до сенсаційного капітана з Ліги чемпіонів.

Віталій Миколенко дебютував на Гудісон Парк. Українець став одним із винуватців пропущеного м'яча в першому матчі Френка Лемпарда. Однак це не завадило Евертону здобути розгромну перемогу і вийти в наступний раунд Кубка.

У тому ж Кубку Англії Андрій Ярмоленко став співавтором гола Вест Хема. "Молоти" двічі забили в компенсований час і уникли ганьби проти команди шостої ліги. Повернувся на поле і Олександр Зінченко – українець долучився до перемоги Ман Сіті.

Богдан Лєднєв віддав дебютний асист в Угорщині. Ще один асист українця на Івана Петряка "поцупили" арбітри.

Топ-матчі дня

Мілан переміг Інтер у феєричному дербі. Олів'є Жиру став героєм поєдинку, забивши два голи впродовж трьох хвилин. "Россонері" продовжують залишатися претендентом на Скудетто.

Ще один матч Серії А не обійшовся без скандалу і подарував сенсацію – Рома не змогла обіграти Дженоа.

Баварія завдяки Нойєру виграла перестрілку в РБ Лейпциг.

Камерун вирвав "бронзу" КАН у божевільному матчі проти Буркіна-Фасо – камбек з 0:3, цирк голкіперів і серія пенальті.

Світ

Хаві повернув Усмана Дембеле у заявку Барселони. Жоан Лапорта раніше заявляв, що француз більше не зіграє за команду через відмову продовжувати контракт. У головного тренера своя думка на цю тему.

Визначився третій півфіналіст Клубного чемпіонату світу. До Челсі та Палмейраса приєдналася ще одна команда.