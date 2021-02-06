Україна

Шахтар завершив збори в Туреччині та вже повернувся в Україну. В останньому контрольному матчі "гірники" здолали Борац завдяки дублю Євгена Коноплянки.

Динамо і Шахтар стартують у ще одному єврокубку: слабкі позиції, надія на диво, або Чи врятує "Новий Вілліан".

Віктор Коваленко не потрапив у заявку Аталанти на ЛЧ – Джан П'єро Гасперіні пояснив причину свого рішення. Щоправда, наставник бергамасків включив українця у список гравців на найближчий матч Серії А.

Трансфери

Динамо відмовилося відпускати Карлоса де Пену в МЛС. Щоправда, перемовини між клубами тривають, а кияни начебто хочуть отримати 3 млн доларів за уругвайського півзахисника.

Захедітабар Шахаб стане гравцем Зорі ще в поточне трансферне вікно. Олімпік отримає за іранця, який є найкращим бомбардиром УПЛ, 365 тисяч доларів компенсації.

Євген Чеберко, який минулого року дебютував за збірну України, покинув австрійський ЛАСК. Захисник перебрався у хорватський Осієк на правах оренди.

Реал планує позбутися Марсело, переконують іспанські ЗМІ. Мадридський клуб вже виставив бразильця на трансфер, щоб отримати за ветерана бодай якісь гроші.

Світ

Лідер Аякса відсторонений від футболу на рік через допінг – повторення ситуації Артема Бєсєдіна, який отримав аналогічне покарання в 2019-му.

Результати жеребкування 1/2 фіналу Кубка Іспанії – Барселона та інші 3 команди дізналися суперників.

Інтер без проблем переміг Фіорентину та став лідером чемпіонату Італії. Щоправда, Мілан свій матч ще не зіграв. У Німеччині Баварія зміцнила лідерство, не без труднощів обігравши Герту.

"Футбол 24" виділив топ-матчі вікенду – цікавих дуелей не бракуватиме.