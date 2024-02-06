Головні новини футболу 5 лютого: Манчестер Сіті наблизився до лідерства в АПЛ, трансфер гравця збірної України
"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за понеділок, 5 лютого.
Україна
УПЛ офіційно визначила дати першого туру після зимової паузи – відомо, коли зіграють Динамо і Шахтар.
Шахтар оголосив про підписання нового контракту з фаворитом Пушіча.
Гравець збірної України приєднався до європейського клубу на повноцінній основі.
Новачок Шахтаря отримав травму в збірній Бразилії – ЗМІ повідомили про перелом і реакцію "гірників".
Наші за кордоном
Карло Анчелотті розхвалив Луніна за перформанс у мадридському дербі – прикра нічия Реала з Атлетіко не затьмарила подвигів українця. А от від іспанської преси Лунін почув жорсткий вердикт – "дискусія про воротаря не закрита".
Лунін нарвався на критику легенди Реала, Яремчук присоромив іспанський ЗМІ, муки Циганкова без Довбика.
Артем Довбик може зіграти з Реалом, але в Жирони три інші великі втрати на битву за перше місце Ла Ліги.
Роман Яремчук визначився з клубом на наступний сезон – все залежить лише від Валенсії.
Інші головні події
Манчестер Сіті дотиснув Брентфорд, наблизившись до Ліверпуля – хет-трик Фодена у ворота "стіни", асисти голкіпера і Холанда. Тепер підопічні Гвардіоли відстають від лідера АПЛ на 2 очки, але мають гру в запасі.
В Іспанії розпочався суд над Дані Алвесом – екс-зірці Барселони загрожує 12 років ув'язнення.
Третя поспіль перемога Де Россі в Серії А. Рома розбила Кальярі, показавши, як потрібно вшановувати клубну легенду.