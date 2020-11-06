Зоря – АЕК

Зоря продовжила провалюватися на євроарені. Луганці вдома розгромно програли АЕКу та майже втратили шанси на вихід у плей-офф Ліги Європи. Українська команда забила один красивий гол, але пропустила чотири.

Віктор Скрипник назвав причини фіаско своїх підопічних, а голкіпер Зорі дуже емоційно прокоментував чергову поразку. Футболісти зізнаються, що їм соромно за такі виступи. У "чорно-білих" – лише одна перемога в семи останніх матчах у всіх турнірах.

Ліга Європи

Третій тур Ліги Європи загалом не склався для наших земляків. Роман Яремчук асистом не врятував Гент, Тарас Качараба посприяв знущанню Хоффенхайма, а інші українці навіть не вийшли на поле. Лестер знищив Брагу та очолив групу Зорі.

Бенфіка в меншості здійснила вражаючий камбек проти Рейнджерс, Паулу Фонсека здобув феєричну перемогу, а Лілль зганьбив Мілан на Сан-Сіро. Харрі Кейн відсвяткував подвійний ювілей перемогою Тоттенхема, Арсенал оформив камбек, а форвард Шахтаря голом покарав Карабах.

Динамо після Барселони

Динамо напередодні ослабленим складом гідно зіграло з Барселоною, після чого на адресу киян посипалися компліменти. Іспанські ЗМІ про Барселона – Динамо: Мессі збожеволів, вердикт суддям за гол, українець – найкращий в ЛЧ за 7 років. Лідер каталонців відзначив рівень гри Динамо.

"Шабанов зацікавив Баварію": у Динамо є тренер, за збірну України спокійно – реакція соцмереж. "У Динамо відібрали чистий гол": чому Барселоні забили тільки один, хто фаворит Класичного і чи реальна відставка Каштру – наш експерт прокоментував матчі ЛЧ.

Окремої похвали заслужив Руслан Нещерет, який здійснив дюжину яскравих сейвів. Молодий голкіпер потрапив до символічної збірної туру Ліги чемпіонів. Нещерет приголомшив Мессі та змусив нервувати Барселону – як за 2 тижні пройти шлях від невдахи до героя завдяки випадку.