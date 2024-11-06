Андрій Лунін пропустив 3 від Мілана, але врятував від ще більшої ганьби. "Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 5 листопада 2024 року.

Ліга чемпіонів

Сейви Луніна не врятували Реал від ганьби на Бернабеу. Мадрид програв Мілану, пропустивши три голи. Лунін не завадив сенсації: відео голів і огляд матчу Реал – Мілан (1:3).

Ліверпуль з хет-триком Діаса розбив Байєр, Борусія Д вимучила перемогу над Штурмом.

ЛЧ: Дьокереш розтрощив Ман Сіті, Холанд осоромився в дуелі бомбардирів, не реалізувавши пенальті. Лілль зупинив Ювентус, Селтік бив РБ Лейпциг.

Жирона без Циганкова зазнала ганебного розгрому від ПСВ, Динамо Загреб розбило Слован – Ігнатенко на дні ЛЧ, клуби українців загалом пропустили 11 голів.

Шахтар – Баварія: німецькі ультрас бойкотують матч ЛЧ через ціни на квитки, які встановили донеччани та різко контрастують з їхніми попередніми матчами.

Україна

Шахтар – Янг Бойз: Пушіч підкреслив козир суперника та серйозну проблему "гірників" на передматчевій прес-конференції.

Заявка збірної України U-21 зазнала серйозних змін у складі – мінус три динамівці, єдиний представник Шахтаря.

Ключовий захисник Динамо вирушив на матч із Ференцварошем – Шовковський не був впевнений у його готовності.

Рома затвердила головного тренера для Довбика і компанії – рішення власників розраховане на два матчі.

Григорчук може повернутися в УПЛ – джерело назвало клуб, який планує сенсаційну зміну тренера.

Легендарна заміна Петракову – Вірменія провела перемовини з тренером Реала.