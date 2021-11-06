Головні новини футболу 5 листопада: Хаві повертається в Барселону, деталі травми Ярмоленка, Мессі прогнозують виграш ЗМ
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 5 листопада.
Україна
Стартував 14-й тур УПЛ. У першому поєдинку Олександрія обіграла Металіст 1925, перерваши смугу невдач у чемпіонаті.
"Якби знав, де впаду, то собі підстелив би": Назарій Русин – про Луческу, жахливий час у Легії і конкуренцію з Довбиком.
УАФ продовжила контракт з Лучано Лучі, хоча напередодні з'явилися чутки про приїзд нового очільника Комітету арбітрів.
Стали відомі подробиці травми Андрія Ярмоленка. Вінгер збірної України встигне відновитися від пошкодження ребра і зможе зіграти у вирішальному матчі збірної України у відборі на ЧС-2022.
Агент лідера Зорі прокоментував несподіване переведення гравця в дубль.
Барселона
Легенда "синьо-гранатових" Хаві Ернандес стане головним тренером Барселони. Катарський Аль-Садд повідомив, що отримає 5 млн євро компенсації за достроковий відхід наставника. Ця заява здивувала каталонців, які зробили хід у відповідь, але пізніше всі деталі таки були залагоджені. Наставник вже попрощався з гравцями і персоналом Аль-Садда.
Очікується, що офіційно про призначення Хаві оголосять у суботу, а тренер підпише контракт до літа 2024 року.
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