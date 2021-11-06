Україна

Стартував 14-й тур УПЛ. У першому поєдинку Олександрія обіграла Металіст 1925, перерваши смугу невдач у чемпіонаті.

"Якби знав, де впаду, то собі підстелив би": Назарій Русин – про Луческу, жахливий час у Легії і конкуренцію з Довбиком.

УАФ продовжила контракт з Лучано Лучі, хоча напередодні з'явилися чутки про приїзд нового очільника Комітету арбітрів.

Стали відомі подробиці травми Андрія Ярмоленка. Вінгер збірної України встигне відновитися від пошкодження ребра і зможе зіграти у вирішальному матчі збірної України у відборі на ЧС-2022.

Агент лідера Зорі прокоментував несподіване переведення гравця в дубль.

Барселона

Легенда "синьо-гранатових" Хаві Ернандес стане головним тренером Барселони. Катарський Аль-Садд повідомив, що отримає 5 млн євро компенсації за достроковий відхід наставника. Ця заява здивувала каталонців, які зробили хід у відповідь, але пізніше всі деталі таки були залагоджені. Наставник вже попрощався з гравцями і персоналом Аль-Садда.

Очікується, що офіційно про призначення Хаві оголосять у суботу, а тренер підпише контракт до літа 2024 року.

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Ліонель Мессі отримає "Золотий м'яч" за підсумками 2021 року. Про це заявило провідне португальське ЗМІ.

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