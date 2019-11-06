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Головні новини футболу 5 листопада: Барселона не впоралася зі Славією, Інтер програв Борусії, Шевченко викликав новачка

07:00 153 Читать на русском
Головні новини футболу 5 листопада: Барселона не впоралася зі Славією, Інтер програв Борусії, Шевченко викликав новачка
Ліонель Мессі / Getty Images

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 5 листопада.

Динамо Загреб – Шахтар

Луїш Каштру назвав заявку на матч Ліги чемпіонів із вагомими втратами, а також поспілкувався із пресою перед поєдинком.

Форвард донеччан Жуніор Мораєс вірить у шанси Шахтаря вийти в плей-офф ЛЧ. Керманич загребського Динамо Ненад Б'єліца дав прес-конференцію напередодні зустрічі з "гірниками". Натомість Дані Ольмо назвав історичним матч проти Шахтаря.

Ліга чемпіонів

Іспанська Барселона не змогла переграти Славію у рівному матчі на Камп Ноу – відеоогляд поєдинку проти пражан.

Зате Борусія Д у видовищному матчі перемогла Інтер – "джмелі" влаштували камбек після двох пропущених голів у першому таймі. Також Челсі розписав божевільну нічию із Аяксом, Ліверпуль здолав Генк, Наполі не впорався із Зальцбургом.

Ерлінг Холанд відзначився у четвертому поспіль матчі ЛЧ та оновив історичне досягнення. А Жерар Піке пробився у топ-5 гравців Барселони за кількістю зіграних матчів у турнірі.

Інші топ-події

Андрій Шевченко викликав у збірну України хавбека Зорі Іванісеню. А почесний президент Ворскли Жеваго переховується в Європі від слідства.

Фабіо Гроссо став новим тренером Брешії – аутсайдера Серії А. Тим часом Вест Хем незадоволений роботою Пеллегріні й може незабаром його звільнити.

Кореєць Сон уникнув дискваліфікації за жорсткий фол проти Гомеша в матчі АПЛ. Північноамериканська МЛС назвала найціннішого гравця сезону-2019.

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