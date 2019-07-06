Головні новини футболу 5 липня: Динамо та Шахтар перемогли на зборах, Атлетіко звинуватив Барселону в неповазі

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 5 липня.

Україна

Українські клуби продовжують підготовку до наступного сезону товариськими матчами. Динамо розгромило Ваккер, показавши класний футбол у першому таймі. Олександр Караваєв забив дебютний гол за киян. До речі, "біло-сині" пропонують солідні гроші за хавбека Фенербахче.

Шахтар провів два спаринги за день на австрійських зборах. Спершу "гірники" розписали нічию з командою 3-го дивізіону – Бланко Лещук забив гол і затьмарив чемпіона світу. Потім команда Луїша Каштру обіграла чемпіона Данії завдяки дублю Мораєса. Варто відзначити гнучку атаку та активного Додо.

Карпати перемогли в контрольному матчі представника Першої ліги, а люксембурзький новачок "левів" Мартінс знову відзначився. Капітан львівської команди офіційно пішов з клубу. Десна також впоралася з першоліговим суперником.

Світ

Грізманн у Барселону: Атлетіко звинуватив гравця та "блаугранас" у неповазі й висунув свої умови. Барселона офіційно презентувала Френкі де Йонга.

Каталонці ще можуть підписати іншу зірку Аякса – трансфер Маттейса Де Лігта в Ювентус на межі зриву. Президент іспанського клубу заявив, що знає, де в наступному сезоні гратиме голландець.

Ювентус офіційно підписав захисника Сассуоло, а Шальке підписав гравця на заміну Коноплянки.

На Кубку африканських націй відбулися перші матчі 1/8 фіналу: Бенін у серії пенальті сенсаційно вибив Марокко, а Садіо Мане приніс Сенегалу перемогу над Угандою.

Наші за кордоном

Руслан Маліновський має два варіанти в Італії, а Генк уже знайшов йому заміну – перешкоджає трансферу лише нове законодавство. Євген Селезньов покинув Малагу та може повернутись у Туреччину. Український чемпіон світу зацікавив два італійські клуби.