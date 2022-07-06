Україна

Динамо продовжує турне Швейцарією. Основні футболісти повернулися в розпорядження Луческу після відпочинку. Кияни розписали нульову нічию з Янг Бойз – Нещерет рятував, а Ванат і Ко марнували моменти.

Динамо отримало пропозицію від Севільї щодо Віктора Циганкова. Кияни безкоштовно відпустили одного з найяскравіших випускників академії та можуть віддати 3 гравців Зорі.

Шахтар пригрозив ФІФА судом через байдуже ставлення до проблем України. Динамо, Шахтар та інші учасники єврокубків за певних умов таки можуть проводити свої матчі УПЛ за кордоном. Полісся може опинитись в УПЛ у майбутньому чемпіонаті.

Єврокубки

Стартував новий сезон Ліги чемпіонів. У першому раунді кваліфікації українці Пюніка відстояли сенсаційні нулі, а Пластун спокійно переміг з Лудогорцем. Екс-динамівець класно дебютував у матчі Леха та Карабаха, а от Цітаішвілі тренера не переконав.

СК Дніпро-1 знайшов альтернативну країну для проведення своїх матчів у єврокубках. До речі, дніпряни стануть наймолодшим дебютантом єврокубків у сезоні-2022/23. СК Дніпро-1 оголосив суперників і склад на літніх зборах в рамках підготовки до Європи.

Світ

ПСЖ офіційно звільнив Маурісіо Почеттіно та відразу презентував нового головного тренера. Манчестер Юнайтед оголосив про перший літній трансфер. Мілан безкоштовно підписав Оріджі. Президент Барселони провів зустріч з агентом Роналду – ЗМІ натякають на епохальний трансфер, топ-інсайдер виніс вердикт.