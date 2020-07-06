Головні новини футболу 5 липня: Динамо опустили на 3 місце УПЛ, феєрія Маліновського та провал Зінченка

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 5 липня.

Україна

В недільних матчах 29-го туру УПЛ Десна розгромила Колос, СК Дніпро-1 здолав Олімпік, а Зоря та Олександрія поділили очки у поєдинку з контроверсійним суддівством. Тепер Динамо, яке програло Шахтарю, посідає 3 місце в чемпіонаті за 3 тури до завершення сезону. Десна випереджає команду Михайличенка завдяки кращим результатам в очних зустрічах.

Карпати будуть виключені з УПЛ. У матчах, що залишилися, львів'яни отримають технічні поразки, а всім гравцям нададуть статус вільних агентів.

"Футбол 24" зібрав вогняну реакцію соцмереж на матч Динамо – Шахтар.

Помер Володимир Трошкін – знаменитий екс-гравець Динамо 1970-х, який вигравав з киянами Кубок Кубків, Суперкубок УЄФА та чемпіонат СРСР.

Наші за кордоном

Андрій Ярмоленко вдало вийшов на заміну в матчі Вест Хема проти Ньюкасла. За відведені йому 15 хвилин українець не забив, але став одним із найгостріших у своїй команді.

Руслан Маліновський провів відмінний матч в Італії – найкращий за весь період в Аталанті. Півзахисник заробив пенальті та вилучення для суперника, а його команда здобула чергову перемогу та підібралася до топ-3.

Олександр Зінченко невдало провів матч Саутгемптон – Манчестер Сіті. Українець припустився жахливої помилки, яка призвела до голу з 40 метрів та поразки "містян".

Одразу 25 українців отримали дискваліфікацію за причетність до договірних матчів, 20 із них довічно відсторонені від футболу.

Роман Зозуля знову не забив, а його Альбасете втратив важливі очки в боротьбі за виживання.

Артем Мілевський захворів на коронавірус. Хворобу діагностували і в інших футболістів Динамо Брест, серед яких є й українці.

Світ

Реал здолав Атлетік завдяки голу з пенальті. Не відстає і Барселона, яка впевнено перемогла Вільяреал, не дозволивши мадридцям піти у відрив.

Рома зазнала третьої поразки поспіль – над Паулу Фонсекою нависає примара відставки. Ліверпуль після поразки від Ман Сіті реабілітувався перемогою над Астон Віллою.

Неймар може повернутися в Барселону вже цього літа. Форвард уклав відповідну угоду з ПСЖ.

Хаві продовжить роботу в Катарі. Легенда Барселони підписав новий контракт з місцевим Аль-Саддом.