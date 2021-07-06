Україна

Динамо і Шахтар провели контрольні матчі на зборах. Кияни розтрощили аматорів із Франції, а Владислав Кулач забив перші голи за "біло-синіх" – відеоогляд матчу. Шахтар здобув важку перемогу над представником третьої ліги Німеччини.

Олімпік припинить існування, стверджує колишній працівник клубу. Імовірність зникнення представника УПЛ складає 99%.

Матч за Суперкубок України перенесений на вересень. Поєдинок мав бути зіграний 24 липня. Щоправда, офіційного підтвердження поки немає.

Руслан Маліновський буде прооперований – став відомий термін відновлення півзахисника Аталанти та збірної України.

Трансфери

Фран Соль повертається в Динамо. Іспанець попрощався з Тенеріфе, у складі якого відіграв минулий сезон на правах оренди.

Атлетіко підписав трансферну ціль Мірчі Луческу. Форвард обрав Мадрид замість київського Динамо.

СК Дніпро-1 підсилився одразу двома воротарями протягом дня. Двох новачків підписала і Олександрія – один із них свого часу виступав в Італії.

10 найдорожчих трансферів за перший місяць міжсезоння – МЮ і Ліверпуль витрусили гаманці в Німеччині.

Інші головні події

Андрій Лунін стане основним воротарем Реала. Щоправда, тільки на найближчі 3 тижні, поки Тібо Куртуа перебуває у відпустці. Український голкіпер вже розпочав підготовку до сезону під керівництвом Карло Анчелотті.

Чемпіон Франції Лілль призначив нового тренера.