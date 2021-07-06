Головні новини футболу 5 липня: Динамо і Шахтар виграли спаринги, операція Маліновського, Олімпік близький до зникнення
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 5 липня.
Україна
Динамо і Шахтар провели контрольні матчі на зборах. Кияни розтрощили аматорів із Франції, а Владислав Кулач забив перші голи за "біло-синіх" – відеоогляд матчу. Шахтар здобув важку перемогу над представником третьої ліги Німеччини.
Олімпік припинить існування, стверджує колишній працівник клубу. Імовірність зникнення представника УПЛ складає 99%.
Матч за Суперкубок України перенесений на вересень. Поєдинок мав бути зіграний 24 липня. Щоправда, офіційного підтвердження поки немає.
Руслан Маліновський буде прооперований – став відомий термін відновлення півзахисника Аталанти та збірної України.
Трансфери
Фран Соль повертається в Динамо. Іспанець попрощався з Тенеріфе, у складі якого відіграв минулий сезон на правах оренди.
Атлетіко підписав трансферну ціль Мірчі Луческу. Форвард обрав Мадрид замість київського Динамо.
СК Дніпро-1 підсилився одразу двома воротарями протягом дня. Двох новачків підписала і Олександрія – один із них свого часу виступав в Італії.
10 найдорожчих трансферів за перший місяць міжсезоння – МЮ і Ліверпуль витрусили гаманці в Німеччині.
Інші головні події
Андрій Лунін стане основним воротарем Реала. Щоправда, тільки на найближчі 3 тижні, поки Тібо Куртуа перебуває у відпустці. Український голкіпер вже розпочав підготовку до сезону під керівництвом Карло Анчелотті.
Чемпіон Франції Лілль призначив нового тренера.