Україна

Андрій Павелко виграв вибори до Виконкому УЄФА – президент УАФ переобраний на 4 роки, посівши останнє прохідне місце.

Відомому українському голкіперу діагностували рак – потрібна термінова допомога.

СК Дніпро-1 розірвав контракт зі скандальним легіонером, а Георгій Судаков підписав нову угоду з Шахтарем.

Україна залишається у спільній заявці на проведення ЧС-2030. Про це повідомив Прем'єр-міністр Португалії.

Українець може виграти трофей у Польщі – його команда знову у фіналі.

Топ-матчі дня

Реал вийшов у фінал Кубка Іспанії, розгромивши Барселону на Камп Ноу. Каталонці виграли перший поєдинок у Мадриді (1:0), але вдома зазнали фіаско – 0:4.

Визначилися півфіналісти Кубка Німеччини. Борусія Д слідом за Баварією припинила боротьбу за трофей.

Манчестер Юнайтед переграв Брентфорд і реабілітувався за недільне фіаско в АПЛ.

Інші головні події

Александер Чеферін переобраний президентом УЄФА. Він був єдиним кандидатом, тому вибори були формальністю.

ПСЖ обирає заміну Гальтьє між двома тренерами. Все йде до того, що максимум улітку наставник парижан втратить роботу.

Челсі визначився з тимчасовим наставником, запевняють британські ЗМІ. Легенда донедавна тренував гравця збірної України.

Білорусь продовжить брати участь у відборі до Євро-2024 – УЄФА відмовився виключати поплічників терористів.