Ліга чемпіонів

Стартувала стадія 1/4 фіналу ЛЧ. Манчестер Сіті обіграв Атлетіко завдяки єдиному голу Кевіна де Брюйне. Олександр Зінченко на полі не з'явився. В іншому поєдинку вівторка Ліверпуль здолав Бенфіку у Лісабоні. Роман Яремчук вийшов на останні хвилини, але не врятував від поразки.

Відповідно, англійські гранди, які в неділю зіграють між собою у Прем'єр-лізі, зробили крок до виходу в півфінал ЛЧ. Ще два матчі чвертьфінальної стадії відбудуться в середу – Вільяреал прийме Баварію, а Челсі зустрінеться з мадридським Реалом.

Україна

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