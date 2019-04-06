Головні новини футболу 5 квітня: Ліверпуль знову став лідером АПЛ, Ярмоленко та Коноплянка – у неприємному рейтингу

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 5 квітня.

Україна

Віталій Буяльський може пропустити матч проти Шахтаря в рамках 1/4 фіналу Кубка України через застуду. Своя втрата може бути і в "гірників" – досі під питанням участь у поєдинку Марлоса. До слова, зустріч пройде 7 квітня на ОСК Металіст.

Андрій Ярмоленко та Євген Коноплянка потрапили у неприємний рейтинг талантів, які не змогли повністю розкрити свій потенціал. Список складений провідним іспанським виданням Marca.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола сподівається на швидке відновлення Олександра Зінченка. Очікується, що українець, який травмувався в матчі 33-го туру АПЛ проти Кардіффа, пропустить близько 2 тижнів.

Трансфери

Захисник Динамо Томаш Кендзьора зацікавив Фенербахче. 24-річний поляк, який виступає в Україні з 2017 року, має шанс стати частиною грандіозної перебудови турецького гранда, що провалив поточний сезон.

ПСЖ націлився на Давіда Де Хеа, якому готовий платити неймовірну зарплату. Інший відомий голкіпер – Кейлор Навас – влітку покине Реал та може звільнити місце в команді для Андрія Луніна.

Барселона влітку може отримати зіркового новачка – форвард Атлетіко та чемпіон світу-2018 Антуан Грізманн готовий прийняти пропозицію лідера чемпіонату Іспанії.

Інші головні події

В матчі 33-го туру АПЛ Ліверпуль переміг Саутгемптон та знов став лідером чемпіонату. Пропустивши першими, команда Юргена Клоппа змогла забити тричі у відповідь. Один з голів в активі Мохамеда Салаха, який перервав свою "суху" серію та забив 50-й м'яч в АПЛ.

В Аргентині затримали батька Мессі. 61-річний Хорхе був доставлений у поліцейський відділок після конфлікту з мотоциклістом.