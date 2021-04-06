Україна

Назарій Русин втрапив у скандал в Польщі. Форвард Динамо, який на правах оренди виступає за варшавську Легію, відмовився грати за резервістів, через що його відсторонили від першої команди. Футболіст пояснив ситуацію, аргументувавши свою відмову рекомендацією лікарів, але польські ЗМІ стверджують, що українець все вигадав.

Форвард Зорі привернув увагу Фіорентини. Представники італійського клубу вже контактували з луганцями щодо потенційного трансферу.

Динамо забракувало потенційного новачка з Африки, який кілька днів тому прибув на перегляд.

Збірна України не отримає підсилення з АПЛ – ФІФА поставила остаточну крапку.

Сином українських емігрантів зацікавився гранд Серії А – "Футбол 24" з'ясував подробиці.

Ліга чемпіонів

Борусія Д і ПСЖ втратили важливих футболістів на перші поєдинки 1/4 фіналу. А от Юрген Клопп налаштований дати бій Реалу в Мадриді – Ліверпуль спробує взяти реванш за прикру поразку в київському фіналі сезону 2017/18.

Букмекери зробили прогноз на матч Реал – Ліверпуль, який стане центральним поєдинком вівторка в Лізі чемпіонів.

Світ

Барселона скоротила відставання від Атлетіко до одного очка. Підопічні Кумана дотиснули Вальядолід завдяки голу на 90-й хвилині та підходять до Ель Класіко попереду Реала.

Златан Ібрагімовіч узгодив новий контракт з Міланом, переконують італійські ЗМІ. Офіційно про це оголосять найближчим часом.

"Футбол 24" підготував огляд європейського вікенду.