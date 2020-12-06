Україна

Стартував 12-й тур Прем'єр-ліги. Динамо в меншості переграло Маріуполь – молодий талант підвів команду ще в першому таймі. Вилучень мало, найкращий бомбардир УПЛ, натяки Луческу 4 гравцям. Київ чекає Реброва на Лігу чемпіонів з тривогою, а сам Сергій Станіславович провів фінальну підготовку до Динамо, в якій Олександр Зубков голом посприяв перемозі Ференцвароша.

Шахтар розтрощив Минай і не відпустив Динамо у відрив. Лідери "гірників" відпочили перед вирішальною битвою Ліги чемпіонів, бенефіс латералів, автоголи і піжонський пенальті. Львів втримав нічию з Інгульцем у матчі з двома вилученнями "містян" та скасованим чистим голом петровців. Президент Інгульця обурений, що в його команди "вкрали перемогу".

Європа

Кадіс здобув сенсаційну перемогу над Барселоною – каталонці програли "жовтій субмарині" вперше за 29 років. Севілья подарувала перемогу Реалу божевільним ляпом голкіпера, а от Атлетіко впевнено переміг і повернув собі лідерство в Прімері.

Центральний матч німецького вікенду відбувся в Мюнхені. Баварія розписала приголомшливу нічию з РБ Лейпциг і зберегла лідерство в Бундеслізі: сплановані голи, Коман – MVP, сходження зірочки. Дортмунд і Гладбах втратили очки проти слабших суперників.

Роналду вперше в сезоні не забив у Серії А, але Ювентус влаштував камбек у дербі з іншим героєм. "Стара синьйора" втрапила у скандал через Суареса – клубу загрожує зняття очок, трансферний бан та навіть виключення з італійської першості.

Наші за кордоном

Андрій Ярмоленко не зіграв за Вест Хем, а його команда дозволила Манчестер Юнайтед влаштувати камбек з шедевром Погба. Олександр Зінченко також не потрапив до заявки Манчестер Сіті, але його партнери перемогли. Гвардіола провів 700-й матч у кар'єрі тренера і вперше не зробив жодної заміни. Челсі здолав Лідс і очолив АПЛ.

Руслан Маліновський потрапив у заявку Аталанти на наступний матч Серії А, подолавши коронавірус. Артем Мілевський заробив пенальті у прощальному матчі за Динамо – Брест феєрично вилетів із Кубка Білорусі.