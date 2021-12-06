Україна

У неділю трьома матчами продовжився 17-й тур УПЛ. Зоря мінімально здолала Інгулець, Олександрія легко розбила Минай, а Маріуполь з Десною поділили очки у справжньому трилері з 6-ма голами та хет-триком.

Динамо може продати форварда вже взимку. Мова про венесуельця Еріка Раміреса, на якого вже є претендент у Європі.

Помер колишній гендиректор Карпат Михайло Практика. Йому було 66 років.

Топ-матчі дня

Манчестер Юнайтед виграв перший матч під керівництвом Ральфа Рангніка. Єдиний гол у ворота Крістал Пелас забив екс-хавбек Шахтаря Фред.

Продовжується чорна смуга Дженоа. Команда Андрія Шевченка програла Ювентусу, не завдавши жодного удару в площину – такого не було 17 років. А от гол у ворота генуезців вийшов фантастичним – прямий удар з кутового став окрасою гри. За 4 матчі в Дженоа Шевченко не програв лише одного разу, а його підопічні не забили жодного м'яча.

В інших поєдинках Серії А теж було весело – незарахований гол Коваленка і перемога після 0:3.

Світ

Барселона не планує підписувати Романа Яремчука всупереч інформації іспанського ЗМІ. Відповідне підтвердження "Футбол 24" отримав від тамтешнього журналіста, який запевнив, що форвард збірної України не входить до сфери інтересів "синьо-гранатових".

Німецький РБ Лейпциг офіційно звільнив головного тренера за провальні результати.