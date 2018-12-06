Головні новини футболу 5 грудня: Динамо знайшло форварда, Челсі несподівано програв, Арсенал і МЮ поділили очки

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 5 грудня.

Англійська Прем'єр-ліга

У 15-му турі Вулверхемптон сенсаційно здобув вольову перемогу над Челсі, Ліверпуль вирвав перемогу в Бернлі.

Крім цього, Манчестер Юнайтед та Арсенал у фантастичному матчі розписали бойову нічию. А в Лондоні Тоттенхем переграв Саутгемптон і вийшов на 3-тє місце в АПЛ.

Трансфери

Стало відомо, що керманич Динамо Олександр Хацкевич наполягає на трансфері Франа Соля – нападника Віллем ІІ. Екс-хавбек збірної України Євген Левченко вважає, що Соль заслуговує грати у більш сильному клубі, ніж Динамо.

Тим часом нідерландські ПСВ та Гронінген сподіваються на повернення Роббена з мюнхенської Баварії. Натомість донецький Шахтар посперечається з Арсеналом і Монако за бразильця Лукаса.

Також повернення Ібрагімовіча у Мілан на межі зриву. Перехід може не відбутися через вимоги сім'ї шведського форварда.

Українці за кордоном

"Лунін одягнув костюм супергероя". Іспанські ЗМІ засипають українця похвалою, а фани запитують, де його "Золотий м'яч". Екс-тренер Динамо Рауль Ріанчо в захваті від гри українця – "Він може стати новим Касільясом для Реала".

Сергій Ребров з Ференцварошем пробився у 1/4 Кубка Угорщини, а Іван Петряк віддав асист. Артем Кравець ефектним голом за Кайсеріспор відзначив повернення на поле після травми.

Вихованець київського Динамо Андрій Богданов покинув Арку з Гдині.