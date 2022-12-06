Чемпіонат світу-2022

Визначилася третя чвертьфінальна пара – Бразилія зустрінеться з Хорватією. Хорвати в серії пенальті пройшли Японію після важких 120 хвилин рівного футболу, а бразильці за тайм легко розбили Південну Корею.

Сьогодні відбудуться останні матчі 1/8 фіналу. Марокко проти Іспанії, а Швейцарія проти Португалії. Анонси зустрічей незабаром з'являться на сайті. Ліонель Мессі обрав 4 фаворитів Мундіалю.

Україна

Вихованець Динамо офіційно перебрався в американський клуб. Шахтар придумав, як заробити на продажі Мудрика – до плану залучені Барселона та Реал.

Ван Леувен може покинути Зорю – джерело назвало головного претендента на заміну. Ворскла має намір продати гравця збірної України.

Зірки

Роналду узгодив контракт з новим клубом. Кріштіану стане найбільш високооплачуваним спортсменом світу, заробляючи близько 200 мільйонів євро за сезон. Роберт Лєвандовскі остаточно дискваліфіковано на найближчі матчі Барселони., апеляція не допомогла.