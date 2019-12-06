Головні новини футболу 5 грудня: Арсенал продовжив жахливу серію, гольові подвиги українців у Туреччині

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 5 грудня.

Україна

Шахтар претендує на молоду зірку з Румунії – конкуренцію "гірникам" у боротьбі за гравця складають кілька серйозних європейських клубів, серед яких виділяється Манчестер Юнайтед.

"Вражаючий трансфер у топ-клуб", – європейські ЗМІ оцінили нове підписання Динамо.

Польща – Україна: суперник команди Шевченка змінює плани щодо товариського матчу.

УЄФА відзначив сейв Юрія Паньківа в матчі Ліги Європи.

Українці за кордоном

Вдалим видався день для представників України в Туреччині. Артем Кравець забив перший гол у сезоні, а його Кайсеріспор переміг в матчі національного Кубка.

Відзначився дебютним голом ще один екс-динамівець – Микола Морозюк. Захисник красивим ударом зі штрафного вперше забив за Різеспор.

Фанати Вест Хема знищили Ярмоленка за гру в матчі проти Вулверхемптона, натомість англійські ЗМІ поставили вінгеру збірної України середні оцінки.

Світ

Арсенал програв Брайтону та довів безвиграшну серію вже до 9-ти матчів поспіль у всіх турнірах. Це найгірша серія "канонірів" за останні 42 роки. Фредді Юнгберг зазнав першої поразки на посаді головного тренера лондонців.

Скандал в Італії – провідне місцеве видання сконфузилося обкладинкою чергового номера з расистським підтекстом.

Чергова відставка в АПЛ – Евертон попрощався з Марку Сілвою, який працював у клубі півтора року.