Головні новини футболу 5 червня: Португалія – перший фіналіст Ліги націй, Буффон покинув ПСЖ

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 5 червня.

Україна

Збірна України прибула до Львова на матчі проти Сербії та Люксембургу. Балканська команда, яка протистоятиме "синьо-жовтим" вже 7 червня, також прилетіла в Україну.

Збірна України U-21 виграла Меморіал Лобановського. Підопічні Руслана Ротаня обіграли Ізраїль та залишили трофей в УКраїні вперше за останні 10 років.

Паулу Фонсека близький до призначення в Рому – відомо, хто може замінити португальця в Шахтарі. А от Олександр Хацкевич розповів про хід переговорів щодо нового контракту з Динамо – за словами тренера, це питання може бути закрите вже найближчим часом.

НАБУ провело обшуки у будинку УАФ. Причина – розслідування справи щодо будівництва штучних полів.

Трансфери

Хамес Родрігес покинув Баварію та повертається у Реал, якому належать права на колумбійця. Екс-захисник Динамо та збірної України Тарас Михалик тренується із Волинню та може підписати контракт з клубом.

ПСЖ оголосив про відхід Буффона. 41-річний голкіпер заявив, що отримав пропозицію продовжити контракт, проте вирішив покинути столицю Франції та подякував всім за рік, проведений у Парижі.

Український нападник Борис Тащи став гравцем Санкт-Паулі.

Інші головні події

Збірна Португалії стала першим фіналістом Ліги націй. Чинні чемпіони Європи здолали Швейцарію – хет-трик в активі Кріштіану Роналду.

Помер Леннарт Юханссон – колишній президент УЄФА (з 1990 по 2007 рік). Йому було 89. Джанні Інфантіно переобраний на посаду очільника ФІФА ще на 4 роки. Також було прийнято рішення збільшити кількість команд на чемпіонаті світу – це станеться вже у 2026 році.