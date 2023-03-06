Україна

Шахтар познущався з Металіста 1925. "Гірники" забили 7 м'ячів, шедевром відзначився Ракицький. Зоря перемогла Ворсклу в УПЛ – фантастичний камбек імені Динамо опустив Луческу на 4 місце. Рух на виїзді здолав Металіст, взявши реванш за поразку в першому колі.

Європа

Ліверпуль принизив МЮ у матчі АПЛ, забивши 7 за прикладом Шахтаря. Салах оформив 2+2 і став найкращим бомбардиром в історії клубу, а Дарвін і Гакпо відзначилися дублями. Ліверпуль підготував план революції на літо – зірка йде сам, тріо списаних і велика група новачків.

Реал розписав нічию з Бетісом, відпустивши Барселону в шалений відрив у Ла Лізі. Самі каталонці в меншості втримали перемогу над Валенсією. Рома обіграла Ювентус завдяки гарматному удару Манчіні, а форвард Юве заробив вилучення за 40 секунд.

Наші за кордоном

Роман Зозуля забив дебютний гол за іспанський клуб – українець ефектно приніс перемогу над дублем Реала на 90+4 хвилині. Владислав Кочергін красивим голом допоміг Ракуву закріпитись на першому місці в Польщі.

Марсель вирвав перемогу над Ренном після виходу Руслана Маліновського, хоча українець відіграв блідо.

Віталій Миколенко пропустив матч Евертона через хворобу. Михайло Мудрик нарвався на критику авторитетного ЗМІ – українець провалив лічені години і вже стоїть нижче "вигнанця" Челсі.