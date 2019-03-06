Головні новини футболу 5 березня: Аякс сенсаційно вибив Реал з Ліги чемпіонів, Тоттенхем вийшов у чвертьфінал турніру

"Футбол 24" представляє дайджест головних новин за 5 березня.

Реал вилетів з Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонів вперше за 4 останні розіграші матиме нового переможця. Чинний володар трофею останніх 3-х сезонів Реал програв Аяксу та вилетів з ЛЧ – відео голів та огляд матчу. Після перемоги на виїзді з рахунком 2:1 мадридці вдома зазнали справжнього фіаско – 1:4.

Матч розпочався для Реала невдало. Вже до 20-ї хвилини рахунок був 0:2 на користь Аякса, а також "вершкові" втратили через травми Лукаса Васкеса та Вінісіуса. У другій половині гри Душан Тадіч забив суперечливий третій гол, який арбітр все ж зарахував. На гол престижу Марко Асенсіо Аякс відповів блискучим ударом зі штрафного та довів рахунок до ганебного для "галактікос".

Таким чином Реал вилетів з Ліги чемпіонів на стадії 1/8 фіналу вперше з 2010 року.

Ліга чемпіонів

В іншому поєдинку ігрового дня Тоттенхем обіграв Борусію Д і в другому матчі. Єдиний гол у поєдинку в дебюті другого тайму забив Харрі Кейн. Команда Маурісіо Почеттіно вийшла до 1/4 фіналу, обігравши Борусію з рахунком 4:0 за сумою двох матчів.

У серед Ліга чемпіонів продовжиться ще двома матчами: ПСЖ – Манчестер Юнайтед та Порту – Рома. Безумовно, центральним поєдинком стане поєдинок у Парижі. Томас Тухель вважає, що його ПСЖ рано називати фаворитом Ліги чемпіонів, а Уле Гуннар Сульшер вірить у камбек МЮ.

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