Головні новини футболу 4 жовтня: Шевченко довикликав гравців у збірну України, Барселона роздумує над зміною тренера

"Футбол 24" презентує головні новини за 4 жовтня.

Україна

Андрій Шевченко довикликав трьох гравців у збірну України на поєдинки проти Литви та Португалїі. Євген Шахов, Сергій Сидорчук та Віктор Коваленко переведені з резервного списку в основний.

Карпати запідозрили у причетності до договірного матчу – львів'яни спростовують всі звинувачення.

Денис Бойко може пропустити близько місяця через травму. Екс-наставник Динамо Олександр Хацкевич розповів, що міг покинути клуб ще раніше.

Єврокубки

"Футбол 24" з'ясував думку експерта, який розкритикував гру команди Олексія Михайличенка в матчі проти Лугано. Не в захваті від Динамо і в соцмережах – гравців закликають припинити ганьбити клуб.

Швейцарські ЗМІ вважають, що українська команда відверто "відскочила" в поєдинку 2-го туру Ліги Європи 2019/20, який завершився нульовою нічиєю.

Інші головні події

Андрій Лунін – у символічній збірній молодих талантів Прімери. В компанії українця є зірки Барселони та Реала.

Ернесто Вальверде може покинути Барселону – клуб знайшов несподівану заміну тренеру після провального старту сезону.

"Футбол 24" визначив топ-матчі європейського вікенду, які обов'язково слід переглянути.