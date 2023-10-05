Шахтар в ЛЧ

Шахтар перестріляв Антверпен у божевільному матчі Ліги чемпіонів. Ракицький привіз і виправився, а суперник не реалізував пенальті на 90+7. Сікан оформив дубль і став найкращим гравцем матчу. Патрік ван Леувен поділився враженнями від камбеку, а Степаненко розповів про чоловічу розмову в перерві.

Ліга чемпіонів

Барселона втримала перемогу над Порту, але втратила чергову зірку на Шахтар. Ньюкасл розбив ПСЖ в історичному матчі Ліги чемпіонів, а Мілан і Борусія Д розписали нульову нічию. Манчестер Сіті завдяки замінам Гвардіоли дотис РБ Лейпциг, тоді як Атлетіко втримав нервову перемогу над Фейєнордом.

Україна

Ярмоленко теж не допоможе збірній України – Ребров викликав заміну з Англії. Хачеріді офіційно став гравцем київського клубу і вже встиг провести дебютний матч. Шахтар підшукав заміну ван Леувену. Це відомий європеєць, який тренував Маліновського і випивав з Мілевським.

Шахтар U-19 набрав перші очки у Юнацькій лізі УЄФА – важкий камбек приніс Бєліку дебютну перемогу в єврокубках. Рух і Сараєво зіграли внічию у Юнацькій лізі УЄФА – львів'яни уникли поразки завдяки пенальті та втратили капітана.