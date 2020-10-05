Україна

В матчах 5-го туру УПЛ Олімпік обіграв Олександрію, а Колос переміг Маріуполь завдяки спірному пенальті. Втратили очки Динамо з Шахтарем – кияни розійшлися миром із Зорею, а "гірники" поділили бали з Десною. Саме команда Мірчі Луческу лідирує в УПЛ після 5 турів.

Вже після гри з Десною "гірники" отримали погані новини. Тарас Степаненко, Андрій Пятов та кілька працівників клубу здали позитивний тест на коронавірус. Шахтар у повному складі пішов на ізоляцію, а жоден із гравців команди не поїде в збірну України як мінімум на гру проти Франції.

Андрій Шевченко оперативно відреагував, викликавши до табору збірної ще двох гравців, а кількома годинами раніше виклик у головну команду країни отримав потенційний дебютант. До слова, про скасування гри з Францією мова наразі не йде. У понеділок українська делегація повинна вилетіти в Париж, а ще за кілька днів у Києві зіграє з Німеччиною та Іспанією.

Крім того, Шахтар та збірна зазнали ще однієї втрати. Євген Коноплянка вибув на 2 місяці через травму. Таким чином, вінгер ризикує пропустити весь груповий етап ЛЧ.

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Серйозні несподіванки трапилися в Англії. Зокрема, Лестер розгромно програв Вест Хему, в запасі якого сидів Андрій Ярмоленко. Але це був лише початок. Манчестер Юнайтед вдома програв 1:6 Тоттенхему, а Ліверпуль поступився Астон Віллі з рахунком 2:7.

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